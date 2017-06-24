Mafya lideri Sedat Şahin'in evinden çıkan şok dosya!

Hakkında başka bir dava dosyası kapsamında yakalama kararı olan organize suç örgütü lideri Sedat Şahin Mayıs ayında Beykoz’daki evine yapılan bir operasyonla gözaltına alınmıştı. Evde yapılan aramalarda 2 adet lav silahı, 4 adet el bombası, 9 adet kalaşnikof, 1’er adet Thompson ve M4 marka tüfek, 11 adet tabanca, 3900 farkı çapta fişek, bomba yapımında kullanılan malzemeler, susturucu, gece görüş dürbünü, sis ve ışık bombası ele geçirildi.

GİZLİLİĞİN NEDENİ KÖSTEBEK ŞÜPHESİ Mİ?

Evden ele geçirilen mühimmat kadar yapılacak operasyon bilgisinin, operasyona katılacak polislerden bile gizlenerek polislerin, “Beykoz tarafında kahvaltı organizasyonu var” denilerek operasyon için çağırılması da dikkat çekmişti. Daha önceki, “Sedat Şahin’in emniyette köstebeği mi var?” haberlerini akla getiren bu gizliliğin sebebi ise soruşturma sonuna hazırlanan iddianamede ortaya çıktı.

İMZASIZ FEZLEKE ŞAHİN’İN EVİNDEN ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Şahin’in evinden çıkanlar bölümündeki bir detay dikkat çekti. Aralarındaki husumet yıllardır devam eden Burhanettin Saral grubu hakkında emniyet tarafından hazırlanan fezlekenin imzasız ve parafsız bir örneğinin de evden çıktığı iddianamede yer aldı. Evde ayrıca Saral grubunun yöneticisi ya da üyesi olduğu değerlendirilen bazı kişilerin de isim ve adreslerinin tespitine yönelik belge ve fotoğrafların bulunduğu anlatıldı.

ŞAHİN; “BENİ ÖLDÜRMEK İSTEYENLERİ TANIMAK İÇİN”

Sedat Şahin emniyette ve hakimlik sorgusunda verdiği ifadede ise silahlardan sadece ikisinin kendisine ait olduğunu diğerleri ile ilgisinin olmadığını söyledi. Şahin, sahte pasaport ve kimlikleri de 2005 yılında firari olarak arandığı dönemde toplu olarak “lazım olur” düşüncesiyle yaptırdığını söyledi. Sarallar grubuna yönelik bilgi, belge ve fotoğrafların neden evde olduğu sorulan Şahin, bu belgelerin bir kısmının oğlu Erkan Şahin’in bir kısmını da kendisinin elde ettiğini söyleyerek, hasım olan ve kendisini öldürmeye çalışan örgütü tanımak ve tedbir almak amacıyla topladığını söyledi.