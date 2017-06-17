Mafya lideri Ümit Saral Trabzon'da yakalandı!

Rize'de geçtiğimiz yıl bir kahvehaneyi tarayıp aralarında masum vatandaşlarında bulunduğu 3 kişiyi öldürüp 6 kişiyi yaraladıktan sonra bu ayın başında Güngören'de cadde üzerinde bulunan bir iş yerini yayılım ateşine tutarak aralarında yine masum insanların bulunduğu 1 kişiyi öldürüp 7 kişiyi yaralayan katliam çetesi, elebaşıyla birlikte çökertildi. Son iki yılda 7 kişiyi öldürüp 15 kişiyi yaraladığı belirlenen çetenin elebaşı Ümit Saral'ı Trabzon'da yakalayan polis, son katliam saldırısına katılan 4 çete üyesinin de arasında bulunduğu 12 çete mensubunu ise İstanbul'da yakalayarak gözaltına aldı. Çetenin son saldırısında can veren Birol Çakar'ın ise çete lideri Ümit Saral'ın en samimi ve çocukluk arkadaşının abisi olduğu öğrenildi.

SOKAĞI YAYILIM ATEŞİNE TUTTULAR

Güngören Haznedar'da geçtiğimiz 3 Haziran günü Menderes caddesi üzerinde yaşanan olayda Sarallar olarak bilinen organize suç örgütü, "Şirinler" olarak tanınan çeteye saldırı düzenledi. Kaleşnikof ve tabancalarla düzenlenen saldırıda, Birol Çakar isimli 1 kişi ölürken ikisi çete üyesi 6 sı masum vatandaş 8 kişi de yaralandı. Saldırının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 8 saat sonra saldırıyı gerçekleştiren 4 saldırganı silahlarıyla birlikte Büyükçekmece'de saklandıkları adreste yakalayarak gözaltına aldı.Saldırganların yakalanmasının ardından olayın arkasındaki isimin Sarallar çetesi içerisinde yer alan Ümit Saral olduğu belirlendi.

BENİ ÖLDÜRTMEYE ÇALIŞTILAR BENDE CEVAP VERDİM

Devam ettirilen soruşturmada çete üyesi 10 şüpheli daha gözaltına alınırken Ümit Saral ise İstanbul'daki adresinde bulunamadı. Devam eden araştırmalarda izine Trabzon'da rastlanan ve Trabzon Emniyeti tarafından da cinayet ve silahlı baskın suçlarından aranan Ümit Saral geçtiğimiz Perşembe günü Trabzon'da bir kaleşnikof silah ve iki adamıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Trabzon Emniyeti'nde tutulan ve önümüzdeki hafta mahkemeye sevk edilmesi beklenen Saral'ın ilk ifadesinde saldırı ve cinayet emirlerini üstlenip, "Karşı taraf ile hasımdım. Beni öldürtmeye çalıştılar bende cevap verdim" şeklinde ifade verdiği öğrenilirken, emrini verdiği son Güngören saldırısında ölen Birol Çakar'ın ise çocukluk ve samimi arkadaşının abisi olduğu öğrenildi.