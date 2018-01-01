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Maduro'dan asgari ücrete yüzde 40 zam!

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, hükümetin asgari ücrete yüzde 40 zam yapacağını açıkladı.

01 Ocak 2018 Pazartesi 19:18
Maduro'dan asgari ücrete yüzde 40 zam!

Maduro, televizyondan yayınlanan yıl sonu konuşmasında, asgari ücrete yapılacak zammın ABD'nin ülkeye karşı açtığı ekonomik savaştan 'işçileri koruyacağını' belirtti.
BBC'nin haberine göre Maduro, konuşmasının büyük bölümünde Venezüella'da yaşanan sorunlardan dış güçleri sorumlu tutarak, ABD gibi ülkelerin Venezüella'nın petrol endüstrisini sabote ettiğini ileri sürdü.

Haberde, asgari ücrette yapılacak artışın, ekonomik ve siyasi krizin yaşandığı ülkedeki enflasyon oranını daha da artıracağından endişe edildiği belirtildi.

Devlet Başkanı Maduro, geçen yıl nisan ayı sonunda, asgari ücretin 1 Mayıs'tan itibaren yüzde 60 oranında artırılacağını söylemiş ve birkaç eyalette yüzlerce yeni konutun anahtarının yetkililerce halka dağıtılacağını belirtmişti.

Haber Tarihi: 01 Ocak 2018 Pazartesi 19:18
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