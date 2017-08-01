Maduro, Trump’ın yaptırımlarıyla alay etti

Venezulea Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Beyaz Saray’ı kendisine ’’mutlak güç elde etmeye çalışan diktatör’’ demeye sevk eden pazar günkü seçimler sonrası Washington’un yaptığı yaptırımlarla alay etti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kasım seçimlerinde popüler oyları kaybettikten sonra başkanlığı seçmenler heyeti yoluyla kazandığını söyleyen Maduro, ’’Ben imparatorluktan emir almam, yaptırımlara devam edin Donald Trump’’ dedi.