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Venezuela Başkanı Maduro: En ağır şekilde cezalandırılacaklar

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, askeri üsse yapılan saldırının faillerine en ağır cezanın verileceğini söyledi.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 12:53
Venezuela Başkanı Maduro: En ağır şekilde cezalandırılacaklar

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, askeri üsse yapılan saldırının faillerine en ağır cezanın verileceğini söyledi.

Devlet Başkanı Maduro, devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, Carabobo eyaletinin başkenti Valencia yakınlarındaki Paramacay üssüne saldırıyı düzenleyen 20 kişiden 2'sinin öldürüldüğünü, 1'inin yaralı ele geçirildiğini, 7'sinin yakalandığını ve 10'unun kaçtığını belirtti.

Ordu ve emniyet güçlerinin kaçan saldırganların peşinde olduğunu ifade eden Maduro, "Bu terör saldırısını düzenleyenlere en ağır cezanın verilmesini isteyeceğim." dedi.

Paramacay askeri üssüne dün sabah erken saatlerde terör saldırısı düzenlenmişti. Daha sonra üsse saldıran grup, hükümete bağlı askeri birlikler tarafından bozguna uğratılmıştı. Askeri üssün yakınlarında yapılan protestoda yerel bir lider vurularak öldürülmüştü.

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Venezuela ordusu kaçan darbecilerin peşinde

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 12:53
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  2. venezuela
  3. maduro
  • MUSTAFA AÇARMUSTAFA AÇAR57 dk önce
    büyük şeytan abdartık güç kaybediyor darbeler boşa çıkıyor büyük şeytan ve yavrusu israilin sonu geliyor artık
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