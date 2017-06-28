Maduro duyurdu, Venezuella'da darbe girişimi!

DW Türkçe'de yer alan habere göre, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında Salı günü başkent Caracas'ta Yüksek Mahkeme binasına bir polis helikopterinden birisinin patlamadığı iki adet el bombası atıldığını ve bunun terörist bir darbe girişimi olduğunu söyledi.Maduro karşıtlarının yayınladığı bir manifestoda söz konusu helikopterin pilotu Oscar Perez'in açıklamasına yer verildi ve bunun "zorbalığa yönelik bir adım" olduğu belirtildi. Maduro, yaptığı açıklamada tüm güvenlik güçlerini barış ortamını savunmak için harekete geçirdiğini belirterek, er ya da geç helikopterin ele geçirileceğini ve bu teör saldırısını düzenleyenlerin yakalanacağını söyledi.

Maduro'nun anayasa değişikliği girişimine tepki olarak geçtiğimiz Nisan ayından bub yana protesto gösterileri yapılıyor ve bu gösterilerde göstericilerle güvenlik güçleri arasında sık sık çatışma çıkıyor. Meydana şiddet olaylarında en az 77 kişi yaşamını yitirdi, binlerce kişi de yaralandı.