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MADO’nun yüzde 42.7’si Katarlı şirkete satıldı

Doha merkezli Al Sraiya Holding Group ve Bahreyn’deki iştiraki Venture Capital Bank, MADO’nun yüzde 42.7’sini satın aldı.

26 Ocak 2018 Cuma 10:52
MADO’nun yüzde 42.7’si Katarlı şirkete satıldı

Bir süredir devam eden görüşmeler geçtiğimiz hafta imza sürecine girdi ve anlaşma tamamlandı. Katarlı Al Sraiya ve Venture Capital, MADO’yu Lüksemburg’da kurulu Turkish Cafe Company S.A.R.L adlı firma üzerinden aldı. MADO Genel Müdürü Gürol Çıragöz, “20 ülkede 50 mağazamız var. Bunu daha da artırmak ve küresel bir oyuncu olma hedefindeyiz. Bu ortaklık bu hedeflerimizi gerçekleştirmeye destek verecek” dedi. Körfez Bölgesi ve Avrupa’da büyümeyi hedefleyen şirketin bu anlaşma sonrasında daha rahat hareket etmesi bekleniyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 10:52
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