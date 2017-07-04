Madenler keşfedilince kovulduk

JOHANNESBURG - Güney Afrika'nın efsanevi lideri Nelson Mandela'nın kızı Makaziwe Mandela, Güney Afrika'ya İngilizler ve Hollandalılar gelmeden önce atalarının sorunsuz bir şekilde yaşadıkalarını belirterek, "Güney Afrika'da yaşayan atalarımız, kıtadaki madenler keşfedilince, buradan kovuldu ve mutluluk sona erdi" dedi. Mandela, Güney Afrika tarihini ve Afrika Kıtasındaki sömürgecilik dönemi hakkında değerlendirmede bulundu. Güney Afrika başta olmak üzere Afrika kıtasındaki siyahilerin zor bir hayat yaşadığını ifade eden Mandela, Güney Afrika'da yaşayan siyahilere, ülkenin bağımsızlığını kazandığı 1994 yılına kadar beyazların siyahlardan üstün olduğu algısının dayatıldığını kaydetti.

O KANUNLAR IRKÇILIĞI GİZLEMEK İÇİN YAZILDI

Mandela, 1994 öncesi dönemde ülkede yaşanan ayrımcılığa dikkat çekerek, "Ayrımcı ve ırkçılık üzerine yazılmış kanunlar, yaptıkları haksızlıkların üzerini örtmek için vardı. Biz siyahlar, beyazların gittiği okullara, hastanelere gidemiyor, eğitim ve sağlık ihtiyaçlarımızı karşılayamıyorduk. Ülkede yaşayan siyahlar asla eşit şartlarda yaşayamadı.

Biz siyahların asla kendi iş yerinin olabileceğine, şirketleri idare edebileceğine, ülkeyi yönetebileceğine, herhangi düşünceye sahip olabileceği ve topluma katkıda bulunacak özgür yaratıcı ve zeki bireyler olabileceğimize inanmadılar" ifadelerini kullandı. Ülkede toplumsal olarak beyazlar ve siyahlar arasında açık bir fark olduğunu belirten Mandela bunun sebebini de sadece Afrika dillerini merkez alan BANTU sistemiyle eğitim görmeleri ve bu eğitim sisteminin onları uluslararası eğitim sisteminden uzaklaştırmasıyla açıkladı.

Mandela, ekonomik özgürlük olmadan siyasi özgürlüğün olamayacağını vurgulayarak, İngiliz ve Hollandalıların yaptıkları sömürü ve ayrımcılıkla siyahilerin ekonomik gücünü elinden aldıklarını ifade etti.

Güney Afrika'da 1994 yılına kadar yürürlükte kalan ve beyaz olmayan ırklar arasında yasal olarak ayrım öngören politika olan Apartheid döneminde önemli bir özgürlük mücadelesi verildiğine işaret eden Mandela şöyle konuştu: "Nelson Mandela'nın kızı olarak, bir şeyi belirtmek isterim; babam Afrika kıtasında özgürlük için mücadele eden tek insan değildi, birçok fedakar dostu ile bu mücadelede başarılı oldu.

Afrika kıtasında son 20 yılda çok fazla değişim oldu ama bunu yeterli olarak görmüyorum. Kıtada daha cesur ve çalışkan Afrikalı liderlere ihtiyacımız var.."

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER YETERSİZ

Mandela, Türkiye ile Güney Afrika arasındaki ekonomik işbirliğinin yetersiz olduğunu ifade ederek, “Güney Afrika’da bazı Türk işadamlarıyla karşılaştım. Türkiye’nin inşaat ve tekstil alanında çok ileri tecrübeleri var. Hem işbirliği yapabilir hem de ticari tecrübelerimizi paylaşabiliriz. Güney Afrika’da canlı tekstil endüstrisi istiyoruz. Güney Afrika bu konuda Türk işadamlarını bekliyor” ifadelerini kullandı.