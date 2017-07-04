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Madenler bulundu biz kovulduk

Efsanevi lider Nelson Mandela’nın kızı Makaziwe Mandela, “Afrika’daki madenler keşfedilince bizi kovudular ve mutluluk sona erdi” dedi.

04 Temmuz 2017 Salı 17:15
Madenler bulundu biz kovulduk

Güney Afrika’nın efsanevi lideri Nelson Mandela’nın kızı Makaziwe Mandela Günel Afrika’nın sorunları hakkında konuştu. Mandela, “Güney Afrika’da yaşayan atalarımız, kıtadaki madenler keşfedilince, buradan kovuldu ve mutluluk sona erdi. Ayrımcı ve ırkçılık üzerine yazılmış kanunlar, yaptıkları haksızlıkların üzerini örtmek için vardı. Biz siyahlar, beyazların gittiği okullara, hastanelere gidemiyor, eğitim ve sağlık ihtiyaçlarımızı karşılayamıyorduk.

Ülkede yaşayan siyahlar asla eşit şartlarda yaşayamadı. Biz siyahların asla kendi iş yerinin olabileceğine, şirketleri idare edebileceğine, ülkeyi yönetebileceğine, herhangi düşünceye sahip olabileceği ve topluma katkıda bulunacak özgür yaratıcı ve zeki bireyler olabileceğimize inanmadılar” ifadelerini kullandı.

Ülkede toplumsal olarak beyazlar ve siyahlar arasında açık bir fark olduğunu belirten Mandela bunun sebebini de sadece Afrika dillerini merkez alan BANTU sistemiyle eğitim görmeleri ve bu eğitim sisteminin onları uluslararası eğitim sisteminden uzaklaştırmasıyla açıkladı. Siyasi özgürlük, ekonomik özgürlükle gelir diyen Mandela, ekonomik özgürlük olmadan siyasi özgürlüğün olamayacağını vurguladı.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 17:15
  1. BANTU
  2. Güney Afrika
  3. Mandela
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