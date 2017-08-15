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Madeni paraları tedavülden kaldırılıyor

Finlandiya, İrlanda, Hollanda ve Belçika’dan sonra İtalya da 1 ve 2 Sent madeni paraları piyasadan çekme kararı aldı.

15 Ağustos 2017 Salı 17:37
Madeni paraları tedavülden kaldırılıyor

Finlandiya, İrlanda, Hollanda ve Belçika’dan sonra İtalya da 1 ve 2 Sent madeni paraları tedavülden kaldırma çalışmaları sonrası yüksek maliyetli bu küçük birim paraları piyasadan çekme kararı aldı.

İtalya Temsilciler Meclisi Bütçe Komisyonu bu en düşük değerli madeni paraların darphaneye maliyetinin dört misli fazlaya mal olduğuna dikkat çekerek, tedavülden kaldırılmalarıyla devletin en az 26 milyon euro tasarruf edilebileceği ile ilgili raporu benimsendi ve karara bağladı.

Tüketicilerin nefret ettiği 1 ve 2 Sentlik madeni paralar, en çok kasiyerlerin kabusu haline gelmiş ve zaman zaman şikayet konusu olmuştu. Bütçe komisyonu 1 sentlik madeni paranın darphaneye 4.5 sente mal olduğu 2 Sent için ise 5.2 sent harcandığını hatırlatarak iki yıl içerisinde bu iki küçük para biriminin tarihe karışacağını duyurdu.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 17:37
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