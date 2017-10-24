Madeni para basmayı bıraktılar

Belçika federal hükümeti, aldığı tasarruf tedbirleri doğrultusunda madeni para basımına son verildiğini açıkladı.

Açıklamada, 43 darphane çalışanının Maliye Bakanlığı'nın çeşitli birimlerinde istihdam edileceği belirtildi.

Belçika Kraliyet Darphanesi, 1832 yılından beri ülkede kullanılan paraları basmaktan sorumluydu. Darphane, Belçika frangından avroya geçiş sonrasında sadece madeni para basımı gerçekleştirebiliyordu.

Avro para birimini kullanan AB üyesi ülkelerde banknotlar Avrupa Merkez Bankası’nca (ECB) tedavüle sokuluyor. Madeni para basımı ise ECB'nin miktar kontrolünde avro bölgesi ülkelerinin yetkisinde gerçekleştiriliyor.

Avro para biriminde 1, 2, 5, 10, 20 ve 50 avro/sent ile 1 ve 2 avroluk madeni paralar bulunuyor. Her avro madeni paranın yazı kısmı bütün üye ülkelerde aynı şekilde basılırken, tura kısmı ilgili ülkelerce belirleniyor.