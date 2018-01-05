Madencilerden ‘hız’ çağrısı

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin açıkladığı Aralık ayı ihracat rakamlarına göre Türkiye’nin 2017 yılı ihracatı 157,1 milyar olarak gerçekleşti. Bu dönemde 4.69 milyar dolarlık maden ve doğal taş ihracatı gerçekleştiren sektör, 2018 yılını kritik olarak görüyor. Sektör yetkilileri, üretim izinlerinin hızla verilmesini bekliyor.

HEDEF 2023

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer, 2017 yılında maden ve doğal taş ihracatının yüzde 24 artışla 4.69 milyar dolar olduğunu ve bu büyüme oranıyla 2023 hedeflerine hızla yaklaştıklarını söyledi. Dinçer, ihracatta yakaladıkları artış ivmesinin devam etmesinin 2023 hedeflerine ulaşmak için çok önemli olduğunu ifade etti.

2018 yılında maden ve doğal taş sektörünün yüzde 20 büyüme hedeflediğini ifade eden Dinçer şöyle devam etti: “İhracatta artışımızın arzu edilen seviyelere ulaşması için Türkiye’de maden üretiminin artışını sağlamak gerekiyor. Bu alandaki izinlerin kamu tarafından çok daha hızlı verilmesi sektörümüzde çok ciddi bir sıçrama sağlayacak ve ekonomiye çok ciddi bir katma değer yaratacaktır.

2018 KRİTİK BİR YIL

Maden üretimi izinlerinin verilmesindeki sürenin kısalmasını istiyoruz ki, maden ihracatında istediğimiz rakamlara ulaşabilelim. Eğer 2018 yılındaki büyümemiz yeterince güçlü olmazsa 2023 hedeflerini yakalamak konusunda gelecek yıllarda çok daha yüksek büyüme oranlarına ulaşmamız gerekir ki bu da çok zor olabilir. O nedenle maden ve doğal taş ihracatçıları olarak 2018 yılını kritik görüyoruz. Kamunun da konunun hassasiyetinin farkında olduğunu biliyoruz ve ülkemiz için en iyi çözümün, en hızlı bir şekilde sağlanacağına inanıyoruz.”