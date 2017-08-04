Maden suyunun bu faydalarını biliyor muydunuz

Maden suyunun mineral içeriği kaynağına göre değişiklik gösterir ancak çoğunda bulunan mineraller şöyle sıralanabilir:

▪️ Kalsiyum

▪️ Magnezyum

▪️ Sodyum

▪️ Bikarbonat

▪️ Potasyum

▪️ Klorür

▪️ Sülfat

▪️ Silika

İşte maden suyunun sağlığımıza 7 önemli faydası

1- Kemik sağlığına iyi gelir. Bunu kalsiyum içeriğine borçluyuz.

2- Kas ve sinirlerin fonksiyonlarını iyileştirir. Bu da magnezyum içeriği sayesindedir.

3- Tansiyonu düşürür.

4- Böbrek taşı riskini azaltır.

5- Eloktrolit dengesini iyileştirir. Maden suyu sodyum, klorür, potasyum, magnezyum, kalsiyum ve bikarbonat gibi elektrolitlerin yerine konmasını sağlar.

6- Sindirime iyi gelir. Bikarbonat ve sülfat içeriği bunu sağlar. Bikarbonat sindirim sistemindeki pH dengesini sağlayarak reflüyü önler.

7- Cilt sağlığına iyi gelir. Silika deri hücrelerini güçlendirir ve kırışıkları önler. Maden suyunun yüze dışarıdan uygulanması da faydalıdır ancak içmek de bu işlevi yerine getirir. Silika saç ve tırnak sağlığına da faydalıdır.

Maden suyu alırken dikkat edilecek hususlar



▪️ Cam şişede olmasına dikkat edilmeli.

▪️ Mutlaka etiketini okuyarak hangi mineralleri içerdiğine bakılmalı.

▪️ Sodyum miktarlarına özellikle dikkat edilmeli. Bazı markaların sodyum içeriği çok fazla olabiliyor.

▪️ Yapay olarak tatlandırılmış olanlarından kaçınılmalı.