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Maden işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 7 kişi yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kaygan zeminde kontrolden çıkan kamyonetin devrilmesi sonucu maden ocağı işçisi 7 kişi yaralandı.

05 Şubat 2018 Pazartesi 08:27
Maden işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 7 kişi yaralı

Kaza, D-110 Karayolu üzeri Karyem kavşağında önünde meydana geldi. Keşan'dan Malkara istikametine seyreden İsa Aşar (38) yönetimindeki 59 LY 662 plakalı kamyonet, kaygan zeminde yoldan çıkarak devrildi.
Kazada sürücü İsa Aşar ve araçta bulunan Mehmet Eteş (34), Selahattin Eteş (41), Mehmet Avkaş (41), Mustafa Avkaş (53), Osman Tozüvcü (29) ve Cengiz Karabıyık (38) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen çok sayıda ambulans ile hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 08:27
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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