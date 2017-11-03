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Maden İhracatçıları Birliği’nde başkanlık çekişmesi

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB)’nin, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 4 Kasım Cumartesi günü Dış Ticaret Kompleksi’nde yapılacak.

03 Kasım 2017 Cuma 22:20
Maden İhracatçıları Birliği’nde başkanlık çekişmesi

Seçimlerde mevcut Başkan Ali Kahyaoğlu ile Rüstem Çetinkaya yarışacak. Geçen yıl Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’ne arsa karşılığı 40 milyon Euro himmet ödediği ortaya çıkan ünlü eroin kaçakçısı Urfi Çetinkaya’nın oğlu olan Rüstem Çetinkaya'nın ilk kez böyle bir seçime girmesi dikkat çekti. Kulislerde Kahyaoğlu’nun Çetinkaya’ya karşı şanslı olduğu belirtiliyor.

 İSTİFALAR SEÇİME GÖTÜRDÜ

İMİB Yönetim Kurulu’ndan peş peşe gelen istifaların ardından Başkan Ali Kahyaoğlu da görevi bırakmak zorunda kalmıştı.

 Kahyaoğlu'nu istifaya götüren süreç, 21 kişilik İMİB Yönetim Kurulu'nda kopmalarla başlamıştı. İlk etapta dört kişinin istifasıyla 17 kişiye düşen yönetim, Temmuz ayında ise 9 yönetim kurulu üyesinin birden istifasıyla 8 kişiye inmişti.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 22:20
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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