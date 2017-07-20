Made in Turkey %62 memnun etti

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk İhraç Ürünleri Algı Araştırmasına yönelik gerçekleştirdikleri araştırmayı açıkladı.

2 BİN 520 FİRMAYLA GÖRÜŞÜLDÜ

Araştırmada en fazla ihracat yaptıkları 26 ülkeyi masaya yatırdıklarını belirten Büyükekşi, sözlerine şöyle devam etti: “Bu ülkelerdeki firmaların yüzde 70’i halihazırda Türkiye’den ithalat yapan firmalar, yüzde 30’u ise Türkiye’den mal almayan firmalar. Yapılan toplam yüz yüze görüşme sayısı 2 bin 520. Her sektörde 30 firma ile temas ettik. Her ülkede en az 2 sektörde görüştük. İlk sırada 6 sektörde yapılan 180 görüşme ile ABD yer aldı. Bunu 5 sektörde yapılan 150 görüşme ile Rusya izliyor. İran, İtalya ve İsrail ile 4 sektörde 120 görüşme gerçekleştirildi” şeklinde konuştu.

İNGİLTERE TÜRK MALINI SEVİYOR

Büyükekşi, firmalara Türk ihraç ürünlerinden memnun olup olmadıklarını sorduklarını belirterek, “Yüzde 88’i genel anlamda olumsuz bir yorum yapmadı. Yüzde 62’si ise özellikle memnun olduğunu söyledi” dedi. Memnun olma oranı en yüksek ülkelerin yüzde 85 ile İngiltere, yüzde 77 ile Fransa ve yüzde 74 ile Hindistan olduğunu aktaran Büyükekşi, AB genelinde ise bu oranın yüzde 59 olduğunu dile getirdi.

EN YÜKSEK BAŞARI MAKİNEDE ÇIKTI

Büyükekşi, sektör gruplarına bakıldığında en yüksek memnuniyet oranına elektrik-elektronik-makine sektörünün yüzde 65 ile başı çektiğini belirterek, kimyevi maddelerde yüzde 64, gıdada yüzde 63’lük memnuniyet oranı yakalandığını söyledi.

Türkiye’nin imajı İspanya’da iyi

Araştırmanın Türkiye Genel Algısı başlıklı ayağının sonuçlarına değinen Büyükekşi, şu ifadeleri kullandı: “Firmalara ülkemizin imajı konusunda ne düşündüklerini sorduk. Türkiye’nin imajını olumlu bulanların oranı yüzde 60 çıktı. Yüzde 12’lik bir grup ise ülke imajımızı olumsuz bulduklarını belirtti. Şu ana kadar 7 ülkede toplam 517 milyon kişiye ulaştık. Hedefimiz: 2,6 milyar kişiye ulaşmak.” Büyükekşi, Türkiye’nin genel imajının en yüksek olduğu ülkeler arasında yüzde 80 ile İspanya, yüzde 79 ile Almanya ve Hindistan’ın başı çektiğini aktardı. Mehmet Büyükekşi, Türkiye genel imajının en yüksek olduğu sektör gruplarının kimyevi maddeler ile tekstil, halı ve deri gruplarının olduğunu bildirdi.