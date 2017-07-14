Maddi imkansızlık içinde Türkiye şampiyonu oldu

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde Cumhuriyet Ortaokulu Öğrencisi İsa Ramazanoğlu, okullarda ders olarak okutulacak bir başarı hikayesine imza attı.

TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK

Maddi imkansızlıklara rağmen yılmayan ve almış olduğu destekle 100 metre koşuda Türkiye birincisi olan İsa Ramazanoğlu, 18 Temmuzda İtalya Roma'da yapılacak olan Avrupa Gençler Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek.

HEDEFİ USAİN BOLT'UN REKORUNU KIRMAK

Kars Ardahan Iğdır İş Adamları Dernek Başkanı Kenan Karakoç'un maddi-manevi desteğiyle ilçe gençlerine de örnek olacak başarı hikayesinin altına imzasını atan Ramazanoğlu, "Bugüne kadar gittiğim yarışlarda beni geçen olmadı. Hedefim büyük. Usain Bolt'un kırmış olduğu rekoru kırmak istiyorum. Bu yolda sonuna kadar devam edeceğim. Sultanbeyli'den dünya şampiyonu çıkarmayı amaçlıyorum. Türkiye derecelerim var. Ailemi, hocamı, Sultanbeyli halkını başarılarımla mutlu etmek çok hoşuma gidiyor. Milli Takım seçmeleri var. Ona da katılmayı düşünüyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızı uluslararası arenada dalgalandırmak istiyorum" dedi.

"BİZ KOŞAMADIK AMA OMUZ VERDİK"

İsa Ramazanoğlu'na sponsor olan Kars Ardahan Iğdır İş Adamları Dernek Başkanı Kenan Karakoç da, "Bizim için büyük bir gurur. İsa kardeşimize bize mutluluğu yaşattığı için çok teşekkür ediyorum. Buradaki en büyük emek onundur. Biz koşamadık ama omuz verdik, dua ettik. En büyük istediğim diğer STK başkanlarının da bu gençlerimize destek vermesidir. Elde ettiği başarı kolay elde edilecek bir başarı değildir. Bu gurur hepimizindir" şeklinde konuştu.