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Madde bağımlılığı ile mücadele edenlere plaket verildi

Uyuşturucu ile mücadele eden kamu, kurum ve kuruluşlara, Yozgat Halk Sağlığı İl Müdürlüğünde düzenlenen törenle plaketleri verildi.

29 Haziran 2017 Perşembe 13:03
Madde bağımlılığı ile mücadele edenlere plaket verildi

Yozgat Halk Sağlığı İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen programa Yozgat Vali Vekili Mustafa Altınpınar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Muammer Yanık, Halk Sağlığı Müdürü Mehmet Akif Karaaslan ve çok sayıda daire müdürü katıldı.

Programda uyuşturucuya karşı toplumda farkındalık oluşturmak ve bireylerin bu konuda bilinçlenmesini sağlamak amacıyla hazırlanan slayt gösterisi katılımcılara izlettirildi.

Slayt gösterisinin ardından ise uyuşturucu ile mücadele konusunda emeği geçenlere plaketleri Vali Vekili Mustafa Altınpınar tarafından takdim edildi.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 13:03
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