Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Madde bağımlıları ormanı yaktı

Gaziantep Yavuzeli karayolu üzerinde bulunan Büyükkarakuyu Mahallesi yakınlarındaki orman, madde bağımlıları tarafından yakıldı.

02 Temmuz 2017 Pazar 10:45
Madde bağımlıları ormanı yaktı

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Büyükkarakuyu Mahallesi’ne yakın bir ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın ihbarı alan itfaiye ekipleri harekete geçti. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ekipleri ve Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı İtfaiye araçları ormanlık alanda yangın söndürmek için harekete geçti. Yaklaşık 7,5 dönüme yayılan ormanlık alandaki yangın büyümeden bir saatte kontrol altına alındı. İncelemelerde bulunan itfaiye ekipleri, orman yangının madde bağımlısı bir grup tarafından çıkarıldığını söyledi.(MU-LO-DK-Y)

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 10:45
  1. Gaziantep
  2. Orman İşletme Müdürlüğü
  3. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
  4. Şehitkamil
  5. Yavuzeli
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Birecik’te ilçenin sorunları değerlendirildi
    1. Birecik’te ilçenin sorunları..
    2. Herkes uyurken onlar çalışıyor
    3. Güneydoğu ihracatta ikinci bayram yaşadı
    4. EİB’nin 6 aylık ihracatı 5,5 milyar..
    5. Gülde rekolte arttı
    6. Çobanlar sıcaktan etkilenen hayvanları..
    7. Şehit korucu için tören düzenlendi
    8. Fadıloğlu, asfalt çalışmalarını..
    9. İşte o PKK'lı teröristin aldığı ceza!
    10. Aşırı sıcaklara Ebabil kuşu da..
    11. Antik kentte kazı çalışmaları başlıyor
    12. PKK derneğinde Kılıçdaroğlu'nun kaos..
    13. 7 terörist imha edildi!
    14. Rus askerlerine sıra dışı elbise
    15. Evlada son bakış!
    16. Eşi tarafından kalbinden bıçaklanan..
    17. Ele geçirilen uçaksavarlarda dikkat..
    18. Havalar ısındı, doğunun denizi doldu..
    19. Burhaniye’de kırsal mahallelere tanker..
    20. Eski İsrail Başbakanı Olmert serbest..
    Uludere'de çatışma: 1 şehit, 3 yaralı
    Uludere'de çatışma: 1 şehit, 3 yaralı
    İsrail, Gazze'yi haritadan silmeyi düşünüyor
    İsrail, Gazze'yi haritadan silmeyi düşünüyor
    Nijeryalı Messi Süper Lig ekibiyle anlaşmak üzere
    Nijeryalı Messi Süper Lig ekibiyle anlaşmak üzere
    PKK'lı sabotajcı öldürüldü! Üzerinden çıkan kimlik...
    PKK'lı sabotajcı öldürüldü! Üzerinden çıkan kimlik...