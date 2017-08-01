Madde aldığı iddia edilen dayı, yeğeninin canını hiçe saydı

Edinilen bilgiye göre, Yalova’da yaşayan genç adam, 4 yaşındaki yeğenini gezdirmek için otomobil ile Orhangazi’ye getirdi. İznik gölü sahilinde gezen dayının kullandığı otomobil dönüş yolunda atış poligonunun önündeki ağaca çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ve polis küçük çocuğu uyurken, dayıyı ise sızmış halde buldu. Kontrolde alkol içmediği belirlenen dayının cebindeki sigara paketinin içinden uyuşturucu madde çıktı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ön koltukta uyumakta olan 4 yaşındaki K. ile dayısı olduğu belirlenen ve direksiyonda sızıp kalan dayı Ü.D.’yi alarak Orhangazi Devlet Hastanesine sevk etti. Kazadan yara almadan kurtulan dayı ile yeğeni doktor kontrolünden sonra polis ekipleri tarafından emniyet müdürlüğüne götürüldü. Genç adamın yapılan muayenesinde alkole rastlanmazken, gencin cebindeki sigara paketinden madde çıktı.

Ümit D’nin yeğeninin yanında uyuşturucu almış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.