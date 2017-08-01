Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Madde aldığı iddia edilen dayı, yeğeninin canını hiçe saydı

Bursa’da yeğenini gezdirdiği otomobilin içinde madde aldığı iddia edilen şahıs ağaca çarptı. Kaza yapan sürücünün araç içinde sızdığı, 4 yaşındaki yeğeninin ise uyuduğu belirlendi.

01 Ağustos 2017 Salı 12:31
Madde aldığı iddia edilen dayı, yeğeninin canını hiçe saydı

Edinilen bilgiye göre, Yalova’da yaşayan genç adam, 4 yaşındaki yeğenini gezdirmek için otomobil ile Orhangazi’ye getirdi. İznik gölü sahilinde gezen dayının kullandığı otomobil dönüş yolunda atış poligonunun önündeki ağaca çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ve polis küçük çocuğu uyurken, dayıyı ise sızmış halde buldu. Kontrolde alkol içmediği belirlenen dayının cebindeki sigara paketinin içinden uyuşturucu madde çıktı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ön koltukta uyumakta olan 4 yaşındaki K. ile dayısı olduğu belirlenen ve direksiyonda sızıp kalan dayı Ü.D.’yi alarak Orhangazi Devlet Hastanesine sevk etti. Kazadan yara almadan kurtulan dayı ile yeğeni doktor kontrolünden sonra polis ekipleri tarafından emniyet müdürlüğüne götürüldü. Genç adamın yapılan muayenesinde alkole rastlanmazken, gencin cebindeki sigara paketinden madde çıktı.

Ümit D’nin yeğeninin yanında uyuşturucu almış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 12:31
  1. Bursa
  2. Orhangazi
  3. İznik
  4. Yalova
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Babadan oğula kerestecilik
    1. Babadan oğula kerestecilik
    2. Yabancı öğrencilerden vefa örneği
    3. Flaş gelişme: AK Parti müdahil olacak!
    4. Sungurlu’da trafik kazaları: 4 yaralı
    5. Büyükşehir Bozdoğan’ın yollarını..
    6. Madde aldığı iddia edilen dayı,..
    7. Sahte polislere rekor tutuklama
    8. Posof’ta çoban bulamıyorlar
    9. Büyükşehir’den spora bir tesis daha
    10. Yol çalışması sırasında tarihi tüfek..
    11. Türkiye'den AB ülkelerini çıldırtan..
    12. İTO Temmuz ayı enflasyon rakamlarını..
    13. Diyarbakır'dan acı haber: 2 şehit
    14. Hakan Fidan'a istifa çağrısı!
    15. ''Süresiz Yoksulluk Nafakası'' TBMM..
    16. Başkan Özkök: Bu yıl kurbanlıkta..
    17. İhtiyaç sahiplerine gıda yardımı
    18. Dünyanın en zengini Putin! Tam 200..
    19. Şehit ve gazi ailelerinden Vali..
    20. İŞKUR personeline hizmet içi eğitim
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    Skandal dizide FETÖ izleri!
    Skandal dizide FETÖ izleri!
    Suudi Arabistan'da saldırı: Ölü ve yaralılar var
    Suudi Arabistan'da saldırı: Ölü ve yaralılar var
    Hanefi Avcı'dan şok eden FETÖ iddiası
    Hanefi Avcı'dan şok eden FETÖ iddiası