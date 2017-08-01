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Madagaskar’da zincirleme trafik kazası: 23 ölü

Madagaskar’ın başkenti Antananarivo’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında çok sayıda kişinin yaralanırken, 23 kişi hayatını kaybetti.

01 Ağustos 2017 Salı 16:27
Madagaskar’da zincirleme trafik kazası: 23 ölü

Madagaskar Ulaştırma Bakanı Benjamina Ramarcel, başkent Antananarivo’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında çok sayıda kişinin yaralandığı, 23 kişinin de hayatını kaybettiğini bildirdi. Kazada sürücünün hayatta kaldığı belirtilirken, yaralıların tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Kazaya tanık olan bir kişi "Otobüste 140 kişi vardı. Genç Hristiyanlar birliğine üyeyiz vekaza meydana geldiğinde Mahajanga’ya haca katılmak için yola çıkmıştık" diye konuştu.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 16:27
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