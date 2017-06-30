Madagaskar'da kaplumbağa kaçakçılığı

Madagaskar'ın Ivato Havalimanı'nda yurt dışına kaçırılmaya çalışılan 370 kaplumbağa ele geçirildi.



Ulusal basına göre, ülkenin orta kesimindeki Ivato Havalimanı'nda, Madagaskar uyruklu bir kişiye ait 3 valizde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmaya çalışılan 370 kaplumbağa bulundu.

Yetkililer, gözaltına alınan kişinin Kenya üzerinden Vietnam'a gitmeyi planladığını belirtti.

Ülkede son dönemde sık sık benzer olaylara rastlanıyor. Gümrük görevlileri, geçen ay da yurt dışına kaçırılmaya çalışılan 230 kaplumbağa ele geçirmişti.

Ülke yasalarına göre, kaplumbağa kaçakçılarına 2 ila 10 yıl hapis veya 32 bin dolara ulaşan para cezaları verilebiliyor.

Kaynak: AA