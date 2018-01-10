Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Macron'u harekete geçiren e-posta

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron adına e-posta hesabı açarak propaganda amaçlı yazılar paylaşan iki kişinin yargılanması kararlaştırıldı.

10 Ocak 2018 Çarşamba 19:52
Macron'u harekete geçiren e-posta

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron adına e-posta hesabı açarak propaganda amaçlı yazılar paylaşan iki kişinin yargılanmasına karar verildi.

Le Point dergisinin internet sitesinde yer alan habere göre, geçen yıl cumhurbaşkanlığı seçimleri döneminde iki kişinin Macron adına açtığı bir e-posta hesabından propaganda amaçlı paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine Macron tarafından söz konusu kişilerle ilgili suç duyurusunda bulunuldu.

Savcılığın başlattığı soruşturma sonrasında 32 ve 38 yaşlarındaki iki kişi, "kimlik hırsızlığı" ve "başkalarının kişisel bilgilerini çalma" suçlarından 14 Mart'ta yargılanacak.

Söz konusu e-postalarda, "Bana oy vermemeniz için 10 iyi neden" başlığı ile Macron'a oy verilmemesi çağrısı yapıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 3 Ocak'ta yaptığı açıklamada, yıl sonuna kadar internet üzerinden yalan haber ve propagandaya karşı yasa çıkarılacağını açıklamıştı.

Son dönemde başta internet olmak üzere, basında yalan haber ve propaganda amaçlı yayınların arttığına işaret eden Macron, bununla mücadele etmek için atağa geçeceklerini duyurmuştu.

Macron, yalan haberin yayılması durumunda konunun yargıya taşınacağını, ilgili haberin silinmesi, kullanıcının üyeliğinin askıya alınması veya ilgili siteye erişimin engellenmesi gibi yaptırımların uygulanabileceğini kaydetmişti.

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 19:52
  1. Fransa Cumhurbaşkanı Macron
  • AlacalıMelikşah AlacalıMelikşah 27 dk önce
    Avrupalılar adama benzemez liderleriniel üstünde tutarlar . Eleştirenler ilk cezayı halktan alırlar. Ama bizde üç buçuk soysuz sürüsühalkın seçtiği lidere her türlü küfrü ederler ceza aldımı diktatör diye anırırlar. Bu pis işlerin arkasındachp vepkk ikilisi var. Canları cehenneme...
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Camilere saldırı çağrısı yaptı
  1. Camilere saldırı çağrısı yaptı
  2. İran'dan nükleer açıklama
  3. ABD Büyükelçisi Dış işlerine çağrıldı
  4. Sahte 100 liranın izini sürdüler ve...
  5. 116 köyü yerle bir ettikleri ortaya..
  6. Çocukları evlat edinmek yasaklandı
  7. Geçtiğimiz yıl 603 bin kişi evlendi!..
  8. ABD'de şaşırtan toplantı... Arakanlı..
  9. O ülkede devrim gibi yasa!
  10. AB'ye 2008'de başvurdu... Üyeliğe çok..
  11. Türkiye'ye diyorlardı kendileri batıyor
  12. Tacikistan'a gitmeye karar verdi
  13. İran ve Tunus derken o ülkede karıştı
  14. Korkuyorlar... Orduya katılmıyorlar...
  15. Korkunç olay... Kaldırıma daldı...
  16. 102 gün sürdü... Çatışmaları yeniden..
  17. Rusya'dan Türkiye açıklaması
  18. Siyonistler buldozerlerle saldırıyor
  19. Macron'u harekete geçiren e-posta
  20. Hatay'da korkunç olay! Öğretmen ve..
'Benim babam senin babana 20 milyar dolarlık...'
'Benim babam senin babana 20 milyar dolarlık...'
50 milyon liralık AVM zararına satıldı
50 milyon liralık AVM zararına satıldı
İstihbarat var! Trump'tan 'darbe' planı
İstihbarat var! Trump'tan 'darbe' planı
Sudan'dan flaş Türkiye kararı!
Sudan'dan flaş Türkiye kararı!
'Türkler için zamanı geldi'
'Türkler için zamanı geldi'

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
7 yıl içinde Anadolu’ya yayılacak… Türkiye için korkutan rapor!
7 yıl içinde Anadolu’ya yayılacak… Türkiye için korkutan rapor!
İran'dan sonra o ülke ayaklandı
İran'dan sonra o ülke ayaklandı