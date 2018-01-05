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Macron'dan Türkiye itirafı: AB artık...

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Türkiye-AB ilişkilerinde ikiyüzlülükten çıkmak gerekiyor" dedi.

05 Ocak 2018 Cuma 20:27
Macron'dan Türkiye itirafı: AB artık...

Macron konuşmasında şunları söyledi:

Birkaç defa hatırlattığım gibi diyalog ve ortak çalıma içersinde ilerliyoruz. Aramızda kültürel, entellüektüelve askeri ilişkilerimiz var. Türkiy'nin AHİS üyeliği bağlamında da ilişkilerimiz var. NATO ve AHİS gibi iki uluslararası anlaşmaya bağlılığımız var. Her iki tarafta toplumlarımızın, Fransız ve Türk vatandaşlıklarını yaşarken, ikili bölgesel ve dönemsel çözmemiz gereken sorunlar var.

Türkiye-AB ilişkilerinde ikiyüzlülükten çıkmak gerekiyor

ikili işbirliğimizin konularına değindik. En önemlisi terör konusuna değindik. Aramızdaki anlaşmalar gayet iyi işliyor. Terör gerçek bir risktir bunun da bilincindeyiz. PKK bizce terör örgütüdür. Biz bununla ve her türlü terör gru

 

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 20:27
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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