Macron’dan Sarkozy’ye jest

Avrupa Birliği kurumlarının başkanları tarafından karşılanan Macron, Avrupa Parlamentosuna iddialı ve kalabalık polis eskortu beraberinde geldi.

Macron kurum başkanlarıyla çekilecek fotoğrafta Sarkozy’nin de bulunması için ısrarla Sarkozy’yi fotoğraf alanına davet etti, bunun üzerine eski Cumhurbaşkanı da fotoğrafta yer aldı.

Öte yandan, Macron’un özel olarak davet ettiği Sarkozy Cumhurbaşkanlığı sürecinde Merkel ile yoğun görüşmeler yapmış ve AB’ye önem vermiş bir liderdi.