Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Macron’dan Sarkozy’ye jest

Strazburg’da düzenlenen Avrupa Onur Törenine, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile katıldı.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 15:41
Macron’dan Sarkozy’ye jest

Avrupa Birliği kurumlarının başkanları tarafından karşılanan Macron, Avrupa Parlamentosuna iddialı ve kalabalık polis eskortu beraberinde geldi.

Macron kurum başkanlarıyla çekilecek fotoğrafta Sarkozy’nin de bulunması için ısrarla Sarkozy’yi fotoğraf alanına davet etti, bunun üzerine eski Cumhurbaşkanı da fotoğrafta yer aldı.

Öte yandan, Macron’un özel olarak davet ettiği Sarkozy Cumhurbaşkanlığı sürecinde Merkel ile yoğun görüşmeler yapmış ve AB’ye önem vermiş bir liderdi.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 15:41
  1. Cumhurbaşkanı
  2. Avrupa
  3. Almanya
  4. Fransa
  5. Strazburg
  6. Avrupa Birliği
  7. Mac
  8. Merkel
  9. Parlamento
  10. Sarkozy
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yüzen adalarda yangın çıktı
    1. Yüzen adalarda yangın çıktı
    2. Tutak’ta yol ve kaldırım çalışmaları..
    3. Aynı yerde ikinci kaza
    4. Mobilya imalathanesinde yılan paniği
    5. İzmir’de büyük kriz! Hayat felç oldu
    6. Anahtarlık görünümlü suikast silahı..
    7. Alaplı’da plajlar temiz çıktı
    8. Sivas’ta iki ayrı trafik kazası: 11..
    9. ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda..
    10. İtiraf etti: Gülen namaz bile..
    11. Büyükşehir Hazro’nun mahalle yollarını..
    12. Maicon: Amacım Galatasaray tarihine..
    13. İbrahim Kalın’dan flaş Katar açıklaması
    14. 351 küçükbaş hayvan telef oldu
    15. Rusya bunu konuşuyor: Yine rezil olduk!
    16. Hepsi birden yola çıktı…
    17. Afrika sıcakları Bodrum’u kavurdu
    18. Annesini boğarak öldüren zanlı yakalandı
    19. Otomobil park halindeki tıra çarptı
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan, El-Atiyye'yi..
    Süper Lig ekibinden Demba Ba bombası
    Süper Lig ekibinden Demba Ba bombası
    Mardin'de fabrikada patlama: 5 yaralı
    Mardin'de fabrikada patlama: 5 yaralı
    Denizli'de aşırı sıcak asfaltı eritti!
    Denizli'de aşırı sıcak asfaltı eritti!
    Afrin'li Kürtler ayaklandı... PKK şehri terk et!
    Afrin'li Kürtler ayaklandı... PKK şehri terk et!