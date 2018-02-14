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Macron'dan Suriye açıklaması: Kanıt olursa vururuz!

Suriye meselesi konusunda açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Esed rejiminin Suriye'de sivillere karşı kimyasal silah kullandığına dair kanıtlar olması halinde kimyasal silahların bulunduğu yeri vuracaklarını belirtti.

14 Şubat 2018 Çarşamba 07:19
Macron'dan Suriye açıklaması: Kanıt olursa vururuz!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beşşar Esad rejiminin Suriye'de sivillere karşı kimyasal silah kullandığına dair kanıtlar olması halinde kimyasal silahların bulunduğu yeri vuracaklarını bildirdi. Elysee Sarayı'nda gazetecilerle bir araya gelen Macron, Esad rejiminin Suriye'de kimyasal silah kullandığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

FRANSA'NIN KIRMIZI ÇİZGİSİ (!)

Suriye'de sivillere karşı kimyasal silah kullanılmasının Fransa'nın "kırmızı çizgisi" olduğunu ifade eden Macron, Esad rejiminin Suriye'de sivillere karşı kimyasal silah kullandığına dair kanıtların olması halinde kimyasal silahların bulunduğu yeri vuracaklarını söyledi.

Macron, bugün ellerinde kimyasal silahların sivillere karşı kullanıldığına dair kanıt bulunmadığını ve bu konuyu ciddi bir şekilde takip ettiklerini belirtti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile cuma günü telefonda görüşen Macron, Doğu Guta ve İdlib'de insani durumunun sürdürülemeyeceğini ve Putin'den Esad rejiminin bunu durdurmasını istemişti.

Macron, Putin'e Esad rejiminin Suriye'de sivillere karşı son haftalarda olası klor gazı kullanımına dair endişelerini dile getirmişti. Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Esad rejiminin şimdiye kadar 211 kez sivil yerleşimlerine yönelik kimyasal silah saldırısı düzenlediğini, bin 357'si sivil, toplam bin 421 kişiyi öldürdüğünü açıklamıştı.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 07:19
  1. Emmanuel Macron
  2. suriye
  3. kimyasal silah

YORUM YAZ

  • OsmanOsman44 dk önce
    Zamanında Erdoğanıda gaza getirip Suriyeyi bu hale getirdirler ... Ozaman bu başlığı niye atmadiniz ? Yemedimi ?
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