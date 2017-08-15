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Macron'dan Erdoğan'a telefon!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

15 Ağustos 2017 Salı 17:09
Macron'dan Erdoğan'a telefon!

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki liderin Suriye'deki gelişmeleri ve terörle mücadele gündemlerini masaya yatırdıkları belirtildi.

MACRON ENDİŞELİYMİŞ!

Macron'un Erdoğan'a Fransız gazetecilik öğrencisi Loup Bureau'nun Türkiye'de tutuklanmasından dolayı endişeli olduğunu söylediği ve Bureau'nun kısa süre içerisinde Fransa'ya dönmesini temenni ettiği belirtildi.

İki lider gelecek hafta yeniden görüşmek konusunda fikir birliğine vardı.

HABUR'DA YAKALANMIŞTI

Loup Bureau geçtiğimiz hafta Habur'da yakalandıktan sonra terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 17:09
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