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Macron'dan Amerika ve Kuzey Kore'ye çağrı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ve Kuzey Kore'ye gerginliği tırmandıracak söz ve eylemlerden kaçınmaları çağrısında bulundu.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 22:39
Macron'dan Amerika ve Kuzey Kore'ye çağrı


Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ve Kuzey Kore'ye gerginliği tırmandıracak söz ve eylemlerden kaçınmaları çağrısında bulundu.

Macron, yaptığı yazılı açıklamada, Kuzey Kore'nin oluşturduğu balistik ve nükleer tehdit konusunda kaygı duyduğunu belirtti.

Uluslararası toplumun, "Kuzey Kore'nin önkoşulsuz diyaloğu başlatmasını" sağlaması gerektiğini vurgulayan Macron, bu süreçte Fransa'nın müttefikleri ve bölgedeki ortaklarıyla dayanışma içinde olduğunu kaydetti.

Kuzey Kore, hafta içinde ABD askeri üslerinin bulunduğu Guam'a Hwasong-12 orta-uzun menzilli balistik füze saldırısı hazırlığında olduğunu duyurmuş, bu, ABD'nin şiddetli tepkisine neden olmuştu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesinde Kore Yarımadası'ndaki soruna ilişkin ilgili tüm taraflara "itidal" çağrısında bulunmuştu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yönetiminin hedefindeki Guam'da ABD'nin önemli askeri varlığı bulunuyor.

Kuzey Kore'ye 2 bin deniz mili uzaklıkta olan adada, Guam Deniz Üssü ve Andersen Hava Üssü'nde konuşlu 4 bin civarında Amerikan askeri görev yapıyor.

Adada bir THAAD sisteminin yanı sıra nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçakları ve sayısı belirtilmeyen savaş uçakları bulunuyor.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 22:39
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  7. Anadolu Ajansı
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