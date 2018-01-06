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Macron'dan AB'ye uyarı: Dağılıyoruz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşik Krallık Avrupa Birliği’nden ayrıldıktan sonra Avrupa’nın dağılabileceği uyarısı yaptı ve birlik çağrısı yaptı.

06 Ocak 2018 Cumartesi 02:46
Macron'dan AB'ye uyarı: Dağılıyoruz

Daily Telegraph'a konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brexit görüşmelerinin birinci aşamasındaki birleşik AB yaklaşımının müzakerelerin ikinci aşamasında da devam etmesi gerektiğini söyledi ve Avrupalı liderleri, “ortak çıkarlara” odaklanmaya devam etmeleri konusunda da uyardı.

ÜLKELER TUTUKLU İKİLEMİNDEN KAÇINMALI

Münferit ülkeler Brexit'i kendi çıkarları için kullandığı takdirde Kıta Avrupası'nın sorun yaşayacağını aktaran Macron, ülkelerin “tutuklu ikileminden” kaçınmaları gerektiğini söyledi. Ünlü oyun teorisinde iki insan da kendi çıkarı için hareket ediyor ve her ikisi de rasyonel davrandığını düşündüğü halde kaybediyor.

Macron, “Hepimizin kendi çıkarları olabilir. Zaten tutuklu ikileminin olayı bu. Herkes kendi çıkarı için kendi kendine pazarlığa girişebilir ve komşusundan daha iyi pazarlık edeceğini düşünebilir. Ama bunu yaparsak hem AB hem de her birimiz için sakıncalı bir durum yaratırız” dedi.

Haber Tarihi: 06 Ocak 2018 Cumartesi 02:46
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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