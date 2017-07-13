Macron şaşırttı: AB sığınmacılara kapıyı açsın

Macron, Ouest France ve 12 Alman gazetesine verdiği röportajda sığınmacılarla ilgili açıklamalarda bulundu.

"AB'NİN GÖREVİ KAPILARI AÇMAK"

Macron, Fransa'nın ve AB'nin görevinin sığınmacılara kapılarını açmak olduğunu ve onlarla ilgili dışlayıcı bir dil kullanmayı kabul etmediğini kaydetti.

"SIĞINMACILARI FRANSA'DA AĞIRLAYACAĞIZ"

Sığınmacıların Fransa'da ağırlanacağını söyleyen Macron, onlara karşı insani şekilde muamele edileceğini bildirdi. Macron, sığınmacıların sokakta kalmamaları gerektiğini, onların barınma sorununa acil bir çözüm bulunmasını istediğini sözlerine ekledi.