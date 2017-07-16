Macron, Netanyahu’yu kabul etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Fransa’nın başkenti Paris’e ziyarette bulundu. 1942 yılındaki "Vel d’Hiv Baskını" sırasında hayatını kaybedenler için düzenlenen anma törenine katılan Netanyahu, daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanul Macron ile görüşme gerçekleştirdi. Elysee Sarayı’nda yapılan görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sırada terörle mücadele gibi bölgesel konular ele alındı.