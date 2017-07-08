Macron G20 fotoğrafında protokol gereği yer değiştirdi

G20 Liderler Zirvesinde fotoğraf çekimi sırasında Trump’ın soluna geçerek yer değiştiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gündem konusu oldu. Trump’ın yanına geçmek istediği düşünülen Macron’un aslında protokol kurallarına uyduğu öğrenildi.

İlk sırada Cumhurbaşkanları, ikinci sırada Başbakanlar ve üçüncü sırada uluslararası kurum başkanlarının yer alması gerektiği protokol düzeninde yeni liderlerin ise dış tarafta durduğu ve bu nedenle Macron’un ön sırada en sola geçtiği anlaşıldı. Öte yandan Şansölye olan Merkel’in ikinci sırada olması gerekirken ev sahipliği yapması sebebiyle ön sırada olduğu bildirildi.