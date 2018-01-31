Maçka'daki NATO üssündeki askeri hangarların akıbeti belli oldu

Trabzon'un Maçka ilçesinde varlığı bugüne kadar çok az kişi tarafından bilinen NATO üssündeki askeri hangarların oluşturulacak Macera Parkı kapsamında "Hobbit" ve "Yüzüklerin Efendisi" filmlerinden tanınan Hobbit ırkının yaşadığı evlere dönüştürülmesi gündeme geldi.

2010 yılında Türk askerlerinin de tesisi terk etmesi ile atıl duruma düşen NATO üssünün nasıl değerlendirileceği ile ilgili açıklamalarda bulunan Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, ilçenin Ortaköy mahallesindeki eski NATO üssünün 46 dönümlük bir arazi üzerine kurulu olduğunu hatırlattı. Tesisin Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım tarafından inşa edildiğini kaydeden Koçhan, "Burada profesyonel bir ekiple çalışarak yarı olimpik bir yüzme havuzu yapmayı düşünüyoruz. Boş alanlar var 2-3 katlı bir konaklama tesisi de yapılabilir. 8 tane hangarın hepsi tek başına bir tesis olur. Yüzüklerin Efendisi'nden Hobbit evleri var. Onlar gibi bir proje de hazırlanabilir" dedi.

"Burada özel bir macera alanı olacak"

NATO üssünün giriş alanına paintball sahası olarak değerlendirileceğini belirten Koçhan "Paintball derken basit düşünmemek gerekiyor. Oralara efektler koyarak zenginliği arttıracağız. Burada özel bir macera alanı olacak. Kültür ve tarih bir turizm ama eğlence de bir turizm. Trabzon’un en büyük eksiği bana göre eğlence merkezleri. Hanganlara korku tünelleri de yapılabilir. Maçka tek başına kışın 23 bin nüfusla böyle bir tesisi çeviremeyebilir ama Trabzon’da kış aylarında özellikle öğrencilerden ilçeye çok büyük bir talep olacağının kanaatindeyim. Bu projeyi hayata geçirirsek yazın burada sıra bulamayız. Sadece Maçka’ya 1,2 milyon turist geliyor. Bu proje Maçka’nın gelecekteki en önemli projelerinden bir tanesi olacak. Hazinemiz bir şey çıkarmadı. Burayı bir spor tesisi, turizm alanı ve günübirlik dinlenme alanı olarak imar planını yapıyoruz. Hızla bu yolda ilerliyoruz. Laf olsun diye söylemiyoruz hayal ediyoruz ama bir iki adım attıktan sonra paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.AA