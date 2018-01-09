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Maçka Parkı'nda kafelerin yıkımı sürüyor

ŞişliMaçka Parkı’nda hakkında yıkım kararı bulunan bir kafe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)  ekipleri tarafından yıkıldı.

09 Ocak 2018 Salı 14:49
Maçka Parkı'nda kafelerin yıkımı sürüyor

Sabah saatlerinde parka gelen ekipler, daha önceden boşaltılan bir kafenin yıkımını gerçekleştirdi. Yıkım sırasında polis ve zabıta ekipleri hazır bulunduruldu.  Daha önce de aynı bölgede iki kafe ve bir barın yıkımı gerçekleştirilmişti. Yıkımın gerekçesi konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden bir açıklama yapılmadı.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 14:49
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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