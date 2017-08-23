Maçka Jandarma Komutanı Zengin gözaltına alındı
Trabzon'un Maçka ilçesi Jandarma Komutanı Teğmen Zabit Zengin, İzmir merkezli düzenlenen FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına alındı.23 Ağustos 2017 Çarşamba 18:41
Alınan bilgiye göre, İzmir'de yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Zengin, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.
Gözaltına alınan Zengin, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Zengin'in emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.