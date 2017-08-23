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Maçka Jandarma Komutanı Zengin gözaltına alındı

Trabzon'un Maçka ilçesi Jandarma Komutanı Teğmen Zabit Zengin, İzmir merkezli düzenlenen FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 18:41
Maçka Jandarma Komutanı Zengin gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, İzmir'de yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Zengin, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan Zengin, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Zengin'in emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 18:41
  1. zabit zengin
  2. fetö
  3. maçka jandarma komutanı
  • EnverEnver13 dk önce
    Ayrıca başka bir fetöcü de Kayseri de kendisini yakmış, duydunuz mu?
  • cemaleddincemaleddin14 dk önce
    Keshke eren öldürülmeden önce alinsaydi.
  • hakhak21 dk önce
    ne kadar fetönün yalakası varsa araştırmadan etmeden namaz kılıyor diye bütün kurumlarayerleştir sınav sorularını ver önüne gelen yandaşı içeri doldur sonrada ayıkla princin taşını.
  • Yedi sekiz Hasan paşaYedi sekiz Hasan paşa26 dk önce
    Şaşırdık mı hayır!!
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