Vardar-Fenerbahçe maçının ardından ortalık karıştı

Fenerbahçe'nin Vardar deplasmanında 2-0 mağlup olması şoka neden olurken maçın bitiş düdüğünün ardından gergin anlar yaşandı. Soyunma odası tüneli başında duran güvenlik görevlileri ile Fenerbahçe yedek kulübesi birbirine girerken, kavganın nedeni anlaşılamadı.

Fenerbahçe teknik heyetinden bazı isimler güvenlik görevlililerin yakasına yapıştığı görüldü.

Yedekler arasındaki Volkan Demirel de kavgaya dahil olurken, yetkililere tepki gösterdi.

Fenerbahçe oyuncuları ile güvenlik görevlileri arasındaki gerginlik daha fazla tatsızlık çıkmadan sona erdi.