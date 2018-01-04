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Macaristan'dan AB üyesi ülkeye tepki

Macaristan Başbakanı Orban, "AB'nin Varşova'ya karşı başlattığı süreç doğru değil. Macaristan bu konuda Polonya'nın yanında" dedi.

04 Ocak 2018 Perşembe 22:40
Macaristan'dan AB üyesi ülkeye tepki

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Polonya'nın, Avrupa Birliği'ndeki (AB) oy hakkının elinden alınması sürecini başlatan AB Komisyonu'nun kararının doğru olmadığını ve ülkesinin Polonya'ya desteğini sürdüreceğini söyledi.

Başbakan Orban, Polonya kamu televizyonu TVP'ye yaptığı açıklamada, AB Komisyonu'nun, Polonya'da hukukun üstünlüğünün ihlal edildiği gerekçesiyle ilk defa bir üye ülkenin AB içerisinde oy haklarının elinden alınması sürecini başlatması kararını doğru bulmadığını söyledi.
Orban, ''AB'nin Varşova'ya karşı başlattığı süreç doğru değil. Macaristan bu konuda Polonya'nın yanında. Bugün Polonya'ya bunu yapıyorlarsa yarın başka bir ülkeye de aynısını yapabilirler.'' diye konuştu.

Polonya ile AB tartışmasının aslında Orta Avrupa ülkelerinin son dönemde Avrupa çapında ciddi bir role sahip olmasından kaynaklandığını iddia eden Orban, kendisinin Orta Avrupa ülkelerinden daha gelişmiş olduğunu düşünen Batı Avrupa ülkelerinin bu yeni durumu kabullenemediğini savundu.

Orban, Polonya, Çekya, Macaristan ve Slovakya'nın oluşturduğu Vişegrad Grubu ülkelerinin (V4) yer almadığı bir AB'nin ekonomik açıdan çok daha zayıf olacağını iddia etti.

Polonya ve Macaristan'a verilen AB fonlarının kesilmesinin söz konusu olamayacağını belirten Orban, ''Orta Avrupa ülkeleri dilenmiyor. AB fonlarından bölgemize gelen paranın büyük kısmı yine bu parayı verenlere geri dönüyor. AB fonlarından veren de alan da yani herkes yararlanıyor. Bu Almanya ve Fransa'nın da çıkarına. Onlar da bizim üzerimizden kazanıyor.'' değerlendirmesinde bulundu.

AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, 20 Aralık'ta yaptığı açıklamada, "AB Komisyonu olarak Polonya'da hukukun üstünlüğünün ciddi şekilde ihlal edildiği sonucuna vardık. AB Komisyonu olarak Polonya'ya yönelik 7. madde prosedürünü yürürlüğe koymaya karar verdik." ifadelerini kullanmıştı.

AB Komisyonu, Polonya'daki yargı reformunun hukukun üstünlüğü ilkesine aykırı olduğunu ileri sürüyor.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 22:40
  1. Avrupa Birliği
  2. Macaristan
  3. Slovakya
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