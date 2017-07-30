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Macaristan'da zafer Vettel'in

Formula 1'de sezonun 11. ayağı Macaristan Grand Prix'sini, Ferrari takımından Vettel kazandı.

30 Temmuz 2017 Pazar 17:31
Macaristan'da zafer Vettel'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 11. yarışı Macaristan Grand Prix'sinde, Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel birinci oldu. 

Formula 1 sezonunun 11. mücadelesi, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki 4 bin 381 metrelik Hungaroring Pisti'nde, 70 tur üzerinden yapıldı.

"Pole pozisyonu"ndaki Ferrari pilotu Sebastian Vettel, 2. sıradaki takım arkadaşı Kimi Raikkonen ve 3. cepten kalkan Mercedes'ten Valtteri Bottas, startta yerlerini korudu.

Startta Mercedes'ten Lewis Hamilton'ı geçen Red Bull sürücüsü Max Verstappen, 3. virajda 4'üncülük mücadelesi verdiği takım arkadaşı Daniel Ricciardo'ya çarptı. Temas sonrası Ricciardo, yarış dışı kaldı, Verstappen ise 10 saniye ceza aldı.

Ricciardo'nun aracından kopan parçaları temizlemek için güvenlik aracı öncülüğünde süren yarış, 6. turda yeniden başladı.

Ferrari ve Mercedes pilotlarının "pit stop"larını tamamladığı 35. turda liderliği alan Verstappen, 42. turda lastiklerini değiştirmek için pite girdi ve 5. sıraya geriledi.

Yeniden liderliğe oturan Vettel, direksiyonundaki sorun nedeniyle yavaşlasa da yerini korumayı başardı ve 1.39.46.713'lük derecesiyle sezonun 4'üncü, kariyerinin 46'ncı birinciliğine ulaştı.

Vettel'in 0.9 saniye gerisindeki Raikkonen 2'nci oldu. Ferrari sürücülerini geçmeyi denemesi için takım arkadaşı Hamilton'a verdiği yeri, son düzlükte geri alan Bottas ise 3. oldu.

Böylece puanını 202'ye çıkaran pilotlar klasmanı lideri Vettel ile takipçisi Hamilton arasındaki fark 14 puana yükseldi. İki sürücüyü, 169 puanla Bottas izledi.

Formula 1'e yaklaşık bir ay ara verilecek. Sezonun 12. yarışı Belçika Grand Prix'si, 27 Ağustos'ta yapılacak. 

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 17:31
  1. Star
  2. Mercedes
  3. Lewis Hamilton
  4. Daniel Ricciardo
  5. Red Bull
  6. Sebastian Vettel
  7. Kimi Raikkonen
  8. Ferrari
  9. Belçika
  10. Mac
  11. Macaristan
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