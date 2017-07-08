Macaristan'da Soros afişli hükümet kampanyası

Macaristan hükümeti, yılda bir milyon sığınmacıyı Avrupa'ya getirmek istediğini savunduğu Macar asıllı Yahudi iş adamı George Soros hakkında ülke genelinde kampanya başlattı.



Sığınmacı krizindeki sert tutumuyla bilinen Macaristan hükümeti, finanse ettiği sivil toplum kuruluşlarının aracılığıyla yıllık 1 milyon sığınmacıyı Avrupa'ya taşımayı hedeflediğini öne sürdüğü Soros hakkında afiş hazırlattı.

Afişler birçok yayın organının yanı sıra ülke genelindeki reklam panolarında ve toplu taşıma araçlarında yer alıyor.

Macar hükümeti tarafından "Ulusal danışma 2017, yüzde 99 yasa dışı göçü reddediyor" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında hazırlanan afişlerde, "Sonunda Soros'un gülmesine izin vermeyelim." ifadeleri bulunuyor.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban bir süre önce, "Soros, gizli bir şekilde kendi kurumları üzerinden yasa dışı göçe maddi destek veriyor" ve "Soros'un göçmen siyasetine göre, AB'ye her yıl 1 milyon sığınmacı taşınmalı. AB Komisyonu, George Soros ve sivil toplum kuruluşları, Macaristan'ın göçmen düzenlemesine saldırıyor. Macaristan'ın sınırdaki tel örgüyü yıkmasını, hukuki düzenlemeler yapmasını ve yasa dışı göçmenlerin ülkeye girişine izin vermesini istiyorlar." şeklinde açıklama yapmıştı.

Hükümet, Soros tarafından desteklenen sivil toplum kuruluşlarının, Soros ve uluslararası sermayenin çıkarlarını yerel hükümetlere dikte ettirmek için kullanıldığını öne sürüyor.

Söz konusu sivil toplum kuruluşları ise Macaristan'ın izlediği sığınmacı politikasını eleştirdikleri ve ülkedeki yolsuzlukları gün yüzüne çıkardıkları için hükümet tarafından hedef gösterildiklerini savunuyor.

Kaynak: AA