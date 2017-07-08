Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Macaristan'da Soros afişli hükümet kampanyası

Macar hükümetinin, "Ulusal danışma 2017, yüzde 99 yasa dışı göçü reddediyor" sloganıyla başlattığı kampanyada hazırlanan afişlerde, "Sonunda Soros'un gülmesine izin vermeyelim" ifadeleri yer alıyor.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:49
Macaristan'da Soros afişli hükümet kampanyası

Macaristan hükümeti, yılda bir milyon sığınmacıyı Avrupa'ya getirmek istediğini savunduğu Macar asıllı Yahudi iş adamı George Soros hakkında ülke genelinde kampanya başlattı.

Sığınmacı krizindeki sert tutumuyla bilinen Macaristan hükümeti, finanse ettiği sivil toplum kuruluşlarının aracılığıyla yıllık 1 milyon sığınmacıyı Avrupa'ya taşımayı hedeflediğini öne sürdüğü Soros hakkında afiş hazırlattı.

Afişler birçok yayın organının yanı sıra ülke genelindeki reklam panolarında ve toplu taşıma araçlarında yer alıyor.

Macar hükümeti tarafından "Ulusal danışma 2017, yüzde 99 yasa dışı göçü reddediyor" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında hazırlanan afişlerde, "Sonunda Soros'un gülmesine izin vermeyelim." ifadeleri bulunuyor.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban bir süre önce, "Soros, gizli bir şekilde kendi kurumları üzerinden yasa dışı göçe maddi destek veriyor" ve "Soros'un göçmen siyasetine göre, AB'ye her yıl 1 milyon sığınmacı taşınmalı. AB Komisyonu, George Soros ve sivil toplum kuruluşları, Macaristan'ın göçmen düzenlemesine saldırıyor. Macaristan'ın sınırdaki tel örgüyü yıkmasını, hukuki düzenlemeler yapmasını ve yasa dışı göçmenlerin ülkeye girişine izin vermesini istiyorlar." şeklinde açıklama yapmıştı.

Hükümet, Soros tarafından desteklenen sivil toplum kuruluşlarının, Soros ve uluslararası sermayenin çıkarlarını yerel hükümetlere dikte ettirmek için kullanıldığını öne sürüyor.

Söz konusu sivil toplum kuruluşları ise Macaristan'ın izlediği sığınmacı politikasını eleştirdikleri ve ülkedeki yolsuzlukları gün yüzüne çıkardıkları için hükümet tarafından hedef gösterildiklerini savunuyor.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:49
  1. Avrupa
  2. Mac
  3. Macaristan
  4. Ulus
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye düşmanı Cem, Almanya'ya toz kondurmadı!
    1. Türkiye düşmanı Cem, Almanya'ya toz..
    2. Alaçatı sörf şenliği başladı
    3. Sünnet olan şehit çocukları 'kırmızı..
    4. Safranbolu'da Geleneksel Lezzet..
    5. "Bölgede terör adacıkları..
    6. Kur'an'la taçlandılar
    7. 'Kırmızı plakalı' araç onlara tahsis..
    8. "Suriyeliler kirli provokasyonlara..
    9. Avrupa'ya net mesaj: Asla izin..
    10. Sri Lanka'da 'Şehit Halil Kantarcı..
    11. KKTC Türkiye'ye mi katılacak?..
    12. Irak'ın bölünmesini isteyen gazeteciye..
    13. Suriye'nin Türkiye sınırına 'devrim..
    14. Şanlıurfa'da terör operasyonu: 16..
    15. ByLock yazışmaları ortaya çıktı:..
    16. Filistinli gazetecilerden gözaltına..
    17. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı..
    18. Titi ve Ekong resmen Bursaspor'da
    19. Hakkari'de iş makineleri taşıyan..
    20. Manisa’da orman yangını
    Erdoğan bu fotoğraf karesine neden girmedi?
    Erdoğan bu fotoğraf karesine neden girmedi?
    ByLock’u 'Arama Tarama Mesulü' yüklüyor kumpasları ‘Bilgi İşlem Mesulü’ kuruyor
    ByLock’u 'Arama Tarama Mesulü' yüklüyor kumpasları ‘Bilgi İşlem Mesulü’ kuruyor
    64 yıllık dev firma üretimini durdurdu!
    64 yıllık dev firma üretimini durdurdu!
    Ümit Özdağ yeni partinin liderini açıkladı!
    Ümit Özdağ yeni partinin liderini açıkladı!