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Macaristan’a kaçan 'folklor ekibi'nin hikayesi ortaya çıktı

Halk oyunları yarışmasına katılmak için Macaristan'a gidip iltica eden 'folklor ekibi'yle ilgili detaylı bilgiler ortaya çıktı.

04 Ocak 2018 Perşembe 08:43
Macaristan’a kaçan 'folklor ekibi'nin hikayesi ortaya çıktı

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, kaçış hikayesinin basına yansıması üzertine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Savcılığın talimatı üzerine, Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ayrıntılı bir inceleme başlattı. Polis, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Halk Oyunları Federasyonu’nda (THOF) gelen belgeleri tek tek inceledi. İncelemede, Ankara Kent Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu Derneği’nde bazı şahıslara sahte belgelerle lisans çıkarıldığı bilgisine ulaşıldı.

SAHTE BELGE DÜZENLENDİ

Macaristan’dan geldiği iddia edilen ve sahte olduğu anlaşılan davetiye de dosyaya girdi. Sahte davetin, şüpheli Y.K. tarafından derneğe verildiği, halen Türkiye Halk Oyunları Federasyonu'nda (THOF) hakem olarak görev yapan ve Ankara Kent Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu Derneği’nin eski kurucularından olan Haydar B.’nin yurt dışına kaçacaklar için sahte belge düzenlediği ve derneğin yönetiminde bulunan mevcut yöneticilerin imzalarını taklit ettiği tespit edildi. Haydar B.’ye, K.T. ve L.İ.’nin yardımcı olduğu saptandı. Sahte belge ve beyanlarla sürecin tamamlanmasının ardından şüpheli Y.K., M.K. ve Y.Ş.’nin, 13 sahte lisanslı sporcudan oluşan kafileyi Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı üzerinden yurt dışına kaçırdıkları belirlendi.

GÖZALTINA ALINAN 4 KİŞİ SERBEST

Y.K. ve M.K.’nın yurtdışına kaçırılmak üzere eleman temin ettiği, Y.Ş.’nin de olaya konu sahte davet işini organize ettiği öğrenildi. Bu tespitler üzerine polis operasyon için düğmeye bastı. Şüpheliler Y.K., M.K., K.T. ve L.İ., gözaltına alındı. Organizatör Haydar B., 2 Ocak’ta savcılığa teslim oldu. 'Resmi belgede sahtecilik' ve “insan ticareti yapmak”la suçlanan Haydar B. ve 4 kişi, nöbetçi hâkimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın karara itiraz edeceği öğrenildi.

3 KİŞİ, PARA VERMEDİĞİ İÇİN GİDEMEDİ

Şüphelilerin ifadelerinden ve istihbarat birimlerinden elde edilen bilgilere göre, Haydar B. ve ekibi Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Muş ve İzmir’de nüfusa kayıtlı olan gençlerden 'yurt dışına çıkarma' vaadiyle 5-6 bin Euro topladı. 13 kişi parayı ödedi ve yurt dışına kaçırıldı. Savcılık, para vermedikleri için yurt dışına gidemeyen 3 kişinin de bilgilerine başvurdu.

FESTİVAL DE YOKMUŞ

Baştan sona bir kurguya dayanan organizasyonla ilgili sahte belge düzenlendiği, sahte ekip oluşturulduğu, hatta Macaristan’da o tarihte iddia edildiği gibi Yaza Veda isimli bir festivalin olmadığı belirlendi. 5-10 Kasım tarihleri arasında yapılacağı öne sürülen organizasyona katılacağı iddia edilen kafilenin 1 Kasım’da Türkiye'den çıkış yaptığı görüldü. Kafileyi götüren aracın şüpheli M.K. tarafından bir turizm firmasından tek gidiş şeklinde kiralandığı öğrenildi. Savcılık, şu ana kadar yaptığı araştırmalarda olayın herhangi bir terör örgütü ile bağlantısını kuramadı.

SERVİSLERLE KAÇTILAR

Grup, yurt dışına çıkmadan önce Türkiye’yi temsil kabiliyetinin olup olmadığına dair Türkiye Halk Oyunları Federasyonu’nca teste tabi tutulmak istendi. Şüpheliler, yaptıkları dolandırıcılığın ortaya çıkmaması için derneğin gerçek sporcularından yararlandı. Şüpheliler savcılık sorgusunda suçlamaları kabul etmedi. Şüpheliler, kafilede yer alanların nerede olduklarına ilişkin de çelişkili beyanda bulundu. Şüpheli M.K., “Münih’e kadar gittik, orada bazı şahıslar gelip kafileyi bizden aldı” dedi. Y.K. ise “Macaristan’ın farklı kentlerinde servisten gruplar halinde kaçtılar” diye konuştu.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 08:43
  1. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
  2. Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
  • AviniAvini46 dk önce
    Mit ne yapsın her tarafta para çakalları var
  • Abdullah Abdullah 57 dk önce
    Suclar: Nasil saliveriliyor bunu organize edenler.Isleri yarim kalmasin. biraz daha ihracat yapsinlar diye mi, ayrica bu cocuklarin aileleri nerede, bunlar kurye ya da farkli amaclarla goturulmus olabilir mi. Bu is belli ki ilkdegil. Nobetci hakimin kafasi iyi miyoksa nobette bisi mi aldi ?MIT neyapsin (folklorcusu, dernek lurucusu kokusmus, yoldancikmis ise) asil burada meselenin.ozubu lisans isine egilmek lazim, nasil bukadar kolay lisans verilebiliyor diye.
  • erdem ünalerdem ünal1 sa önce
    Herşey tamamda Niye bu güzel ülkeyi bırakıp kacıyor bunlardiye hiç soran yok. Hani dünya devi olmuştuk. Hani harikalardiyarında yaşıyorduk .
  • Adsız.Adsız.1 sa önce
    İstihbarat güçlenmeli.Devletin uçan kuştan haberi olmalı....Muhtarlıktan Külliyeye kadar....
  • halil45halil451 sa önce
    .MIT ne is yapiyordu onlar kacarken
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