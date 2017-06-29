Macaristan Devleti nişanı TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam'a verilecek

Türkiye adına TİKA’nın Macaristan’da yürüttüğü başarılı projelerden dolayı Macaristan Hükümeti tarafından verilmesi kararlaştırılan Liyakat Nişanı Macaristan Başbakanı Orban Victor tarafından TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam’a verilecek.

Liyakat Nişanı teslim töreni 29 Haziran 2017 Cuma günü saat 16:30’da Ankara Macaristan Büyükelçiliği Konutunda gerçekleştirilecek.

TİKA’NIN MACARİSTAN FAALİYETLERİ

TİKA’nın Avrupa Birliği’ndeki ilk Koordinatörlüğü olan TİKA Budapeşte Program Koordinasyon Ofisi 1 Mayıs 2014 tarihi itibarı ile faaliyetlerine başladı. TİKA Budapeşte Program Koordinasyon Ofisi aracılığı ile Macaristan’da sosyal altyapı ve hizmetler, eğitim, sağlık, bilimsel işbirliği, kültürel işbirliği ve restorasyon alanlarında olmak üzere 2014-2017 yılları arasında toplam 60 proje hayata geçirildi.

TİKA tarafından hayata geçirilen projelerden 32’si sosyal ve kültürel işbirliği, 12’si eğitim, 8’i restorasyon, 1’i idari ve sivil altyapıların geliştirilmesi ve 7’si de sağlık alanında gerçekleştirildi. Macaristan’da önemli projelere imza atan TİKA tarafından Zigetvar Kalesinin fethi sırasında vefat eden Kanuni Sultan Süleyman’ın kayıp türbesi ve palanka, cami ve tekke gibi ek yapılar bulunarak gün yüzüne çıkarıldı. Böylece tarih sahnesindeki kayıp bir kilit taşının yerine konulması amacıyla “Kanuni Sultan Süleyman’ın Kayıp Mezarının Araştırılması” projesi hayata geçirildi. Söz konusu projenin kazı çalışmaları devam ediyor.

1994 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin girişimleri ile Kanuni Sultan Süleyman’ın doğumunun 500. Yıldönümünde Zigetvar’da Sultan’ın makam türbesi ve bir anıt heykelin yer aldığı Zigetvar Türk-Macar Dostluk Parkı inşa edildi. Macaristan’da ecdat yadigarı eserlere sahip çıkan TİKA tarafından Gülbaba Türbesi’nin ise restorasyon çalışmaları devam ediyor. Macaristan’da kültürel projelere de destek veren TİKA, her yıl düzenlenen Atalar Günü ve Hun Kurultayı’nın gerçekleştirilmesine katkıda bulunuyor.

Liyakat Nişanı Teslim Töreni

Tarih: 29.06.2017 Cuma

Saat: 16:30

Yer: Ankara Macaristan Büyükelçiliği Konutu