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Macaristan Başbakanı'nın büyük korkusu: İstemiyoruz

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Birleşmiş Milletler'in (BM) sığınmacı krizi için hazırladığı çözüm önerisini desteklemediklerini belirterek, 'Biz gereken kişilere yardımcı oluyoruz ama sığınmacıları kabul etmiyoruz. Göçmen ülkesine dönmek istemiyoruz.' dedi.

26 Ocak 2018 Cuma 20:52
Macaristan Başbakanı'nın büyük korkusu: İstemiyoruz

Polonya, Çekya, Macaristan ve Slovakya'nın oluşturduğu Vişegrad Grubu ülkeleri (V4) başbakanları toplantısına katılan Orban, düzenlenen basın toplantısında, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in geçtiğimiz günlerde, göçün gerçek bir fırsat olduğunu, ekonomik gelişmeyi güçlendirdiğini, eşitsizlikleri azalttığını ve farklı toplumları birbirine bağladığını savunan açıklamalarına destek vermediklerini söyledi.

Orban, ''Şimdiki BM Genel Sekreteri bugünlerde göçün iyi bir şey olduğunu ve sığınmacıların dünya genelinde dağıtılması için BM'nin çözüm amacıyla bir anlaşma hazırladığını açıkladı. Biz gereken kişilere yardımcı oluyoruz ama sığınmacıları kabul etmiyoruz. Göçmen ülkesine dönmek istemiyoruz.'' diye konuştu.

BM'nin sığınmacı konusunda 'tehlikeli şeyler' hazırladığını iddia eden Orban, ''Planlanan dünya anlaşmasında örneğin, yasa dışı sınır geçişlerine verilen cezaların hafifletilmesi, sığınmacı konusunda sivil toplum örgütlerine önemli rol verilmesi ve her ülkenin zorunlu olarak sığınmacı kabul etmesi gibi şeyler var. Bunların hiçbirini desteklemiyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 20:52
  1. Polonya
  2. Çekya
  3. Macaristan
  4. Vişegrad Grubu ülkeleri
  5. Macaristan Başbakanı Viktor Orban
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