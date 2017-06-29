Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Macaristan Başbakanı Viktor Orban Türkiye’de

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Başbakan Binali Yıldırım ile resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye geldi.

29 Haziran 2017 Perşembe 13:20
Macaristan Başbakanı Viktor Orban Türkiye’de

Macaristan Başbakanı Viktor Orban beraberindeki heyetle birlikte, Türk Hava Yolları’nın Budapeşte’den kalkan TK3784 sefer sayılı tarifeli uçağıyla saat 12.00’de İstanbul Atatürk Havalimanı’na geldi. Macar Başbakanı Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet Ali Ulutaş ve bazı ilgililer apronda karşıladı. Macaristan Başbakanı Viktor Orban daha sonra Devlet Konukevinde bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban saat 15.00’te Atatürk Havalimanı’na gelerek bu kez Ankara’ya hareket edecek. Orban’ın, Başbakan Binali Yıldırım’ın Çankaya Köşkü’nde kendisi adına verilecek resmi akşam yemeğine katılması bekleniyor.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 13:20
  1. İstanbul
  2. Türkiye
  3. Atatürk
  4. Atatürk Havalimanı
  5. Ankara
  6. Çankaya
  7. Binali Yıldırım
  8. Çan
  9. Mac
  10. Macaristan
  11. Ali Ulutaş
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alabaş kanserden koruyor!
    1. Alabaş kanserden koruyor!
    2. Türkiye'den Almanya'ya Erdoğan cevabı!
    3. En yüksek IQ ortalamasına sahip 10 ülke
    4. Terör örgütü YPG kendi ipini çekti :..
    5. Van’da korkutan yangın
    6. Irak ordusu, El-Nuri Camisini DEAŞ’tan..
    7. Suriyeli sığınmacıların Türkiye'ye..
    8. Üçpınar’da hummalı çalışma
    9. 24 konteyner ve çadır kentlerde 246..
    10. Yiyecekleri karıştırıp bebeğinize..
    11. Mısır'da tüpgaza yüzde 100 zam yapıldı
    12. FETÖ/PDY terör örgütü operasyonu
    13. Yeni Şakran sahil ve plaj projesinde..
    14. Gaziantep’te feci kaza: 2 ölü, 8 yaralı
    15. FETÖ'den kız öğrencilere askerle..
    16. Boğulanları kurtarmak yasak!.. İşte..
    17. Uyuşturucuya karşı pedal çevirdiler
    18. Kaldırımları işgal edenlere cezai..
    19. Eski Adalet Bakanlığı çalışanı..
    20. Ahlat’ta engelliler için park alanı..
    Büyük saldırı başladı! İlk açıklama Rusya'dan
    Büyük saldırı başladı! İlk açıklama Rusya'dan
    ‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’
    ‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’
    Cem Küçük'ün yeni adresi belli oldu
    Cem Küçük'ün yeni adresi belli oldu
    CHP'lilerin yoluna tezek döken sürücü hakkında...
    CHP'lilerin yoluna tezek döken sürücü hakkında...