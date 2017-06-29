Macaristan Başbakanı Orban, İstanbul'a geldi

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, resmi temaslarda bulunmak üzere, Türkiye'ye geldi.



Türk Hava Yollarına (THY) ait tarifeli uçakla saat 12.35'te İstanbul'a ulaşan Başbakan Orban'ı, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevinde Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet Ali Ulutaş ile bazı Macar ve Türk ilgililer karşıladı.

Macaristan Başbakanı Orban'ın akşam saatlerinde Başbakan Binali Yıldırım'ın Çankaya Köşkü'nde kendisi onuruna vereceği resmi akşam yemeğine katılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA