Macar lider Türkiye'ye mektup yazdı

Macaristan Jobbik Partisi Genel Başkanı ve Macaristan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Vona: "Partim Jobbik adına Türk halkına ve tüm Türkiye’ye başsağlığı diler, yaralıların en kısa zamanda iyileşmesini ümit ederim" dedi.

Macar lider Türkiye'ye mektup yazdı
Eklenme: 03 Ocak 2017, 17:37
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Macaristan Jobbik Partisi Genel Başkanı ve Macaristan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Gabor Vona, İstanbul'daki terör saldırısı dolayısıyla Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisine taziye mektubu gönderdi.

Vona, Büyükelçi Şakir Fakılı'ya gönderdiği taziye mektubunda, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına taziye, yaralılara acil şifa diledi.

Vona mektubunda, ''İstanbul Ortaköy'de yeni yıl gecesi 39 kişinin can kaybına sebep olan terör saldırısından büyük üzüntü duyduk. Partim Jobbik adına Türk halkına ve tüm Türkiye’ye başsağlığı diler, yaralıların en kısa zamanda iyileşmesini ümit ederim.'' ifadelerini kullandı. 

 
EtiketlerMacaristan Jobbik Partisi Genel BaşkanıMACARİSTAN TAZİYE MEKTUBU
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