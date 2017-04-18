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Maça 2 gün kala Fransızlardan flaş karar

Lyon, İstanbul'a taraftar getirmeme kararını değiştirdi, 2 gün sonra Beşiktaş ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçına taraftar getirme kararı aldı.

Maça 2 gün kala Fransızlardan flaş karar
Eklenme: 18 Nisan 2017, 16:53

Lyon, son anda karar değiştirip UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü temsilcimiz Beşiktaş ile oynayacakları çeyrek final rövanş maçında Vodafone Arena'ya taraftar getirme kararı aldı.

Beşiktaş yönetiminin ekstra güvenlik isteyen Fransız kulübüne "Gerek yok. Vodafone Arena bu konuda zaten güvenli bir stat. Ekstra önlem alınmasına ihtiyaç yok" dediği öğrenildi. Siyah-beyazlı kulübün verdiği garanti üzerine Fransız kulübü taraftarlarını İstanbul'a getirmeye karar verdi.

Siyah-beyazlı yönetim, bu gelişme üzerine misafir tribün biletlerini kendi taraftarı için satışa çıkarmaktan son anda vazgeçti.

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Etiketlerlyonlyon bjklyon beşiktaşbjkbeşiktaş
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 16:53
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