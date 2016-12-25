Maç sonunda çılgına dönüp yayını terk etti!

Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor, Kayserispor'a 2-0 mağlup oldukları mücadelenin ardından hakemlere isyan etti.

Karşılaşmanın 15. dakikasında Dany'ye gösterilen kırmızı kart ve penaltı kararına büyük tepki gösteren Tudor, "Oyuncularıma söyleyecek hiçbir şeyim yok. 16 maçta, 8 penaltı verildi aleyhimize, hepsi de gol. Böyle bir şey imkansız. Ben açıkçası yoruldum. Eğer bizim 1. Lig'de oynamamızı istemiyorlarsa söylesinler, oyunlara gerek yok" ifadelerini kullandı ve tercümeyi beklemeden canlı yayından ayrıldı.

KALECİ ADRİANO DA SİNİRLENDİ

Karabükspor'un kalecisi Adriano da, aleyhlerine çıkan 8 penaltıya sinirlendi ve, "Çok üzücü. Ben Portekiz'de yıllarca oynadım. 8 tane penaltı çıktı bize karşı, hepsi şüpheli penaltılar. Söyleyecek bir şey bulamıyorum, hep kolay penaltılar çalınıyor bize karşı" dedi.