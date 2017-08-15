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Maç sonu 3'lüsü Muslera'dan

Kayserispor karşısında 4-1 kazanan Galatasaray'da futbolcular tribünlere çağrıldı. Karşılaşma sonunda Muslera taraftarlara 3'lü çektirdi.

15 Ağustos 2017 Salı 08:04
Maç sonu 3'lüsü Muslera'dan

Kayserispor'u çok iyi bir oyun sonunda 4-1 mağlup eden Galatasaray'da taraftarlar da oldukça mutluydu. Sarı-kırmızılı renklere gönül verenler, karşılaşma sonunda futbolcuları tribünlere çağırdı. Maçta 2 gol atan Gomis, tribünlerin çağrısı üzerine soyunma odasına koşarak yeni bir tişört giyindi ve maçta giydiği formayı taraftarlara attı. Oyuna girdikten sonra ıslıklanan Sinan Gümüş, doğrudan soyunma odasına giderken karşılaşma sonunda Muslera, tribünlere 3'lü çektirdi.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 08:04
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