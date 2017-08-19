Maç öncesinde Selçuk İnan'dan şok hareket!
G.Saray'ın milli yıldızı Selçuk İnan, Osmanlı maçı öncesi sarı-kırmızılı taraftarların çağrısına cevap vermedi.19 Ağustos 2017 Cumartesi 22:53
Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan ve son dönemdeki performansı sebebiyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen Selçuk İnan, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Östersunds maçında Türk Telekom'da bulunan sarı kırmızılı taraftarların tepkisine maruz kalmış, küfür ve protestolara Galatasaray armasını göstererek karşılık vermişti.
Milli yıldız, Ankara'daki kritik maç öncesi deplasman tribününde bulunan sarı-kırmızılı taraftarlarca tribüne çağrıldı; ancak başarılı oyuncu bu çağrıya cevap vermeyerek tepkisini ortaya koydu.