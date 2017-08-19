Maç öncesinde Selçuk İnan'dan şok hareket!

Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan ve son dönemdeki performansı sebebiyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen Selçuk İnan, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Östersunds maçında Türk Telekom'da bulunan sarı kırmızılı taraftarların tepkisine maruz kalmış, küfür ve protestolara Galatasaray armasını göstererek karşılık vermişti.

Milli yıldız, Ankara'daki kritik maç öncesi deplasman tribününde bulunan sarı-kırmızılı taraftarlarca tribüne çağrıldı; ancak başarılı oyuncu bu çağrıya cevap vermeyerek tepkisini ortaya koydu.