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Maç öncesi Şenol ve Ümit Özat...

Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Beşiktaş ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelirken Şenol Güneş ile Ümit Özat maç öncesinde tokalaşmadı.

06 Şubat 2018 Salı 21:49
Maç öncesi Şenol ve Ümit Özat...

Gençlerbirliği'nin Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Beşiktaş'ı ağırladığı maçta aralarındaki gergin demeçlerin ardından iki teknik adamın karşılaşma öncesi tokalaşıp tokalaşmayacağı merak konusu olmuştu.

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, sahaya en son çıktığı için Ümit Özat ile bir araya gelmedi ve karşılaşma öncesi Şenol Güneş ile Ümit Özat el sıkışmadı.

Başkanlar birlikte izledi

Maçı Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, locada birlikte izledi.

Beşiktaş taraftarları kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldururken, kırmızı-siyahlı takımın tribünlerinde büyük boşluklar görüldü.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 21:49
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